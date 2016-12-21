Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu madde sevkıyatı olacağı yönünde istihbarat aldı. Beşikdüzü ilçesinde şahsıların sevkıyatta kullandığı araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 995 adet ectasy hap, kubar esrar ve bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili O.Y, E.K, F.K ve Ü.Y isimli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi bu hafta Trabzon'da gerçekleştirmiş olduğu 5 operasyonda 10 şahsı gözaltına alırken, 6 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden 4 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yaptı.

