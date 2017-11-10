Trabzon’da 5 muvazzaf subay tutuklandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) 26 Ekim'de 12 ilde gerçekleştirmiş olduğu operasyonda 15 muvazzaf subayı gözaltına almıştı. Gözaltına alınarak Trabzon Terörle Mücadele Şubesi'nde 15 gün sorgulanan muvazzaf subaylar adliyeye sevk edildi. Haklarında yapılan inceleme sonrasında subaylardan 10’u Adli Kontrol şartı ile serbest kalırken, 5 subay ise TSK’nın içerisinde kripto olarak gizlendikleri ve FETÖ/PDY’nin mahrem ekibi oldukları gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildiler.