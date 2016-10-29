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Trabzon’da Atatürk büstlerine saldırı

Trabzon’un Of ilçesindeki bazı okullarda bulunan Atatürk büstleri saldırıya uğradı.

Trabzonda Atatürk büstlerine saldırı

29 Ekim 2016 20:19

Trabzon’un Of ilçesinde dün gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından okulların bahçelerinde bulunan Atatürk büstlerine saldırdılar. Okulların duvarlarına ve büstlere sprey boya ile hakaret içerikli yazılar yazanların yakalanması için emniyet ekipleri tarafından çalışmalar başlatılırken, konuyla ilgili Trabzon Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ve milletin sevincine gölge düşürmeye çalışanların asla başarılı olamayacaklarının belirtildiği açıklamada, “İlimiz Of ilçesinde bazı eğitim kurumlarımızdaki Atatürk büstlerine ve bahçe duvarlarına yazı yazma olayı gerçekleştirilmiştir. Provokasyon amaçlı bu menfur olayı gerçekleştiren fail ya da faillerin tespiti ve yakalanması ile ilgili adli ve idari işlemler titizlikle yürütülmektedir” denildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Of İlçe Başkanı Fahri Kaptanoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, dün gece saat 02.00 sıralarında Atatürk büstüne saldırı olduğunu dile getirerek, “Bu saldırıları yapanların devlet yetkilileri tarafından açığa çıkarmalıdır. Bu konu sadece Cumhuriyet Halk Partisinin sorunu değildir. Saldırı Cumhuriyete karşı yapılmıştır. Tüm siyasi partilerin buna duyarlı olmaları için çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Atatürk Büstü


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