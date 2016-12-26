Kaza, ilçenin Zeytinlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 2. katında yaşayan bir vatandaş evine cam balkon yaptırmak istedi. Evde başlayan tadilat esnasında ağırlığı kaldıramayan balkonun çökmesiyle 3 kişi beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Hacı Bayram Aktuğ, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktuğ’un bilincinin kapalı olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, balkondan düşerek hafif şekilde yaralanan Dursun Mazlum ve Ömer Keleş’in Fatih Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.