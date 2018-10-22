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Trabzon'da bir okulda maç günü

Trabzon'da bir okulda maç günü
Trabzon'da bir okulda maç günü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri, Trabzonspor’un bugün oynayacağı maç dolayısıyla okula bordo-mavi formalarla geldi.

Akçaabat ilçesindeki Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri, okul yönetiminin tavsiyesi üzerine bugün oynanacak olan Trabzonspor- B.B. Erzurumspor maçı nedeniyle okula okul kıyafeti yerine bordo-mavi formalarla geldi. Okul yönetimi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun “7'den Yetmişe Destek” sözünden çıkarak böyle bir uygulama yaptıklarını, okulun ilk günü Trabzonspor'a destek için öğrenci, öğretmen ve tüm personel bordo-mavi formalarla İstiklal Marşını okuyarak ders başı yaptıklarını belirtti.  

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