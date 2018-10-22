Trabzon'da bir okulda maç günü

Akçaabat ilçesindeki Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri, okul yönetiminin tavsiyesi üzerine bugün oynanacak olan Trabzonspor- B.B. Erzurumspor maçı nedeniyle okula okul kıyafeti yerine bordo-mavi formalarla geldi. Okul yönetimi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun “7'den Yetmişe Destek” sözünden çıkarak böyle bir uygulama yaptıklarını, okulun ilk günü Trabzonspor'a destek için öğrenci, öğretmen ve tüm personel bordo-mavi formalarla İstiklal Marşını okuyarak ders başı yaptıklarını belirtti.