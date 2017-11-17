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Trabzon'da cami lojmanı inşaatı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası'nda bugün bir cami lojmanı inşaatında meydana gelen çökme sırasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Trabzonda cami lojmanı inşaatı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı

17 Kasım 2017 16:17
Trabzon'da cami lojmanı inşaatı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hıdırnebi Yaylası Kuruçam Obası'nda bugün saat 14.30 sıralarında çoğunluğu hayırseverler tarafından yaptırılan ve inşaatında da hayırseverlerin çalıştığı Hıdırnebi Camisi'ne ait lojman inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olay yerinde başka yaralı olup olmadığı ile ilgili enkazda çalışma yürütülüyor.

Bekir Koca - Ozan Köse 

 

Etiketler: trabzon

 

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