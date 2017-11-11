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Trabzon’da DAEŞ şüphesi ile gözaltına alınan şahıslar drone ile keşif yapmış

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Sürmene ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu DAEŞ Operasyonu'nda gözaltına alınan 9 şüphelinin sorguları sürüyor.

Trabzonda DAEŞ şüphesi ile gözaltına alınan şahıslar drone ile keşif yapmış

11 Kasım 2017 14:43

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da yapılacak 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri öncesinde TEM ekipleri kent genelinde bir süredir takip altına aldığı 9 DAEŞ şüphelisini önceki gün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına almıştı. Şüphelilerin Sürmene ilçesinde “Devlet Kâfirdir” propagandası yaparak DAEŞ terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi’nin halife olduğunu öne sürdükleri öğrenilirken, evlerinde yapılan aramada bir adet insansız hava aracı 'Drone' ele geçirildi. Şüpheli şahısların bu cihaz İle birlikte bir süredir keşif yaptığı ileri sürülürken, çekilen görüntüler ve evde bulunan bilgisayarlar da incelemeye alındı.

Etiketler: DEAŞ, trabzon

 

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