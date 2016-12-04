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Trabzon’da dilenci operasyonu

Trabzon’da zabıta ekipleri tarafından kent merkezindeki dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

Trabzonda dilenci operasyonu

04 Aralık 2016 12:36

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Atatürk Alanı Meydan Parkı ile kavşaklarda vatandaşların duygularını sömürerek maddi menfaat elde edenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde dilencilik yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Söz konusu faaliyette bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Kabahatler Kanununa göre işlem yapılırken yabancı uyruklu şahıslar Yabancılar Şubesine teslim edildi. Ayrıca dilencilik yapan şahısların üzerlerinden çıkan paralara da el konuldu. 

Etiketler: Trabzonda dilenci operasyonu


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