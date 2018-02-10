Trabzon’da evi yanan vatandaşın itfaiye isyanı

Edinilen bilgiye göre, 7 Şubat Çarşamba sabahı Ahmet İskender (72), komşusunun cenazesi nedeniyle hasta eşi Fatma İskender’i (72) evde bırakarak evinden ayrıldı. Evinden ayrılmasının üzerinden kısa bir süre sonra evde yangın çıktığını eşinin telefonu ile öğrenen Ahmet İskender hemen evine koşarken, komşularının yardımı ile yanan evden eşinin çıkartıldığını gördü. Ardından saat 09.30’da itfaiyeyi arayan Ahmet İskender, komşularının da yardımı ile yangını söndürmeye çalışırken, 3 katı karkas durumdaki 4 katlı evin büyük bölümünü dumanlar ve alevler sardı. Yomra ilçesinde itfaiye aracı olmaması nedeniyle yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, itfaiye araçları Trabzon-Yomra arasındaki sabah trafiği ve mahalle yolunun 2 km’lik kısmının çamurla kaplı olması ve yolda güçlükle ilerlenmesi nedeniyle ancak 45 dakikada yangın yerine ulaşabildi. Yangın müdahale sonrası söndürülürken, evde büyük maddi hasar oluştu.

Yangının neden çıktığı tespit edilemezken, Ahmet İskender, mağduriyetlerinin büyük olduğunu söyledi. İskender, kendi başına gelen acı durumun mahalledeki herhangi birinin de başına gelebileceğini belirterek “Bizim evimiz yandı ancak yarın başka bir evde yangın çıksa aynı durum olacak. Yomramızda bir itfaiye teşkilatı yok, mahallemizin yolu senelerdir yapılmayı bekliyor, çamur içinde. Yomra Belediyesi’nin bir itfaiye teşkilatı olmadığı için mahalledeki yangına Trabzon’dan araç gelecek de söndürecek. Tabi trafikten ve yoldan bize ulaşabilirse. Yomra’dan burası 9 km. Orada bir itfaiye aracı olsa bu kadar büyük bir mağduriyetimiz olmazdı. 10 dakikada evimizdeki yangına müdahale edilirdi. Acaba bu şehri yönetenlerin bu durum başına gelse ne yaparlardı çok merak ediyorum” dedi.

İskender, konuyla ilgili mahkemeye gideceğini, ilgililer hakkında şikayetçi olacağını ve yaklaşık 150 bin TL’yi bulan maddi hasarının karşılanmasını talep edeceğini sözlerine ekledi.