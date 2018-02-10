Diğer
Kategoriler

Trabzon’da evi yanan vatandaşın itfaiye isyanı

Trabzon’un Yomra ilçesi Taşdelen mahallesinde geçtiğimiz Çarşamba sabahı çıkan yangında evi tamamen yanan Ahmet İskender, ilçede itfaiye teşkilatı olmamasının mağduriyetini yaşıyor.

Trabzonda evi yanan vatandaşın itfaiye isyanı

10 Şubat 2018 11:05

Edinilen bilgiye göre, 7 Şubat Çarşamba sabahı Ahmet İskender (72), komşusunun cenazesi nedeniyle hasta eşi Fatma İskender’i (72) evde bırakarak evinden ayrıldı. Evinden ayrılmasının üzerinden kısa bir süre sonra evde yangın çıktığını eşinin telefonu ile öğrenen Ahmet İskender hemen evine koşarken, komşularının yardımı ile yanan evden eşinin çıkartıldığını gördü. Ardından saat 09.30’da itfaiyeyi arayan Ahmet İskender, komşularının da yardımı ile yangını söndürmeye çalışırken, 3 katı karkas durumdaki 4 katlı evin büyük bölümünü dumanlar ve alevler sardı. Yomra ilçesinde itfaiye aracı olmaması nedeniyle yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, itfaiye araçları Trabzon-Yomra arasındaki sabah trafiği ve mahalle yolunun 2 km’lik kısmının çamurla kaplı olması ve yolda güçlükle ilerlenmesi nedeniyle ancak 45 dakikada yangın yerine ulaşabildi. Yangın müdahale sonrası söndürülürken, evde büyük maddi hasar oluştu.
Yangının neden çıktığı tespit edilemezken, Ahmet İskender, mağduriyetlerinin büyük olduğunu söyledi. İskender, kendi başına gelen acı durumun mahalledeki herhangi birinin de başına gelebileceğini belirterek “Bizim evimiz yandı ancak yarın başka bir evde yangın çıksa aynı durum olacak. Yomramızda bir itfaiye teşkilatı yok, mahallemizin yolu senelerdir yapılmayı bekliyor, çamur içinde. Yomra Belediyesi’nin bir itfaiye teşkilatı olmadığı için mahalledeki yangına Trabzon’dan araç gelecek de söndürecek. Tabi trafikten ve yoldan bize ulaşabilirse. Yomra’dan burası 9 km. Orada bir itfaiye aracı olsa bu kadar büyük bir mağduriyetimiz olmazdı. 10 dakikada evimizdeki yangına müdahale edilirdi. Acaba bu şehri yönetenlerin bu durum başına gelse ne yaparlardı çok merak ediyorum” dedi.
İskender, konuyla ilgili mahkemeye gideceğini, ilgililer hakkında şikayetçi olacağını ve yaklaşık 150 bin TL’yi bulan maddi hasarının karşılanmasını talep edeceğini sözlerine ekledi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç