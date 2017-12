Trabzon'da faciadan dönüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki futbol sahasına, Gençlerbirliği ile Yolspor arasındaki Süper Amatör Küme karşılaşması sırasında kaya düştü. Futbolcular ve maçı izlemek için gelen seyirciler faciadan saniyelerle kurtuldu. Geçen yıl da aynı sahaya düşen kaya parçaları nedeniyle Gençlerbirliği-Telekomspor maçı ertelenmişti.

Esentepe Mahallesi'ndeki Maşatlık Sahası'nda meydana gelen olay sırasında Trabzon Süper Amatör Küme'de Gençlerbirliği ile Yolspor arasında maç oynanıyordu. 1-1 devam eden karşılaşmanın 21'inci dakikasında, üst taraftaki kayalıktan kopan parçalar, sahaya düştü. O sırada maç için sahada bulunan futbolcular ve seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olayda yaralanan olmaması büyük bir sevinçle karşılandı.

Melek: "Allah'a şükürler olsun"

Gençlerbirliği ile Yolspor arasında oynanan maçta Gençlerbirliği takımının başında yedek kulübesinde olan ve aynı zamanda kulübün antrenörü ve başkanı olan Halil Melek, oyunun 25'inci dakikasında yaşanan olay sırasında arkadaşlarının bağırmasıyla birlikte felaketten kaçtıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın bize bağırmasıyla yedek kulübesindeki futbolcularla birlikte sahanın ortasına geldik. Yukarıda kayalıkların geldiği bölgede maçı izleyen vatandaşlar da vardı. Onlar da kargaşa içerisinde sağ sola kaçıp, canlarını kurtardılar. Çok şükür hiç bir arkadaşımızın burnu kanamadı. Ama bunun devamının geleceğini defalarca söyledik. Dağın içindeki tünel çalışmasından dolayı, kayaların oynamasından dolayı kayalar sahaya düştü. Bu ikinci defa yaşanıyor. 60 senedir ben buradayım ve bir kez olsun buradan kayanın ne düştüğünü görmedim. Burada artık müsabaka oynamamız söz konusu değil çünkü yine aynı tehlikeyi yaşayabiliriz. Her zaman kaçma şansımız olmayabilir. O yüzden yetkililerin buraya bir an önce önlem alması gerekiyor. Burası öğrenci bölgesi, sahanın hemen altında 4 tane okul var ve öğrenciler bu sahanın kenarındaki yolu kullanıyor. Bir an önce buraya önlem alınması lazım. İş işten geçmeden" dedi.

Melek, sahada müsabaka oynanmadığını ancak takımıyla antrenman yapacağını belirterek, "Trabzon'da gidecek yerimiz yok. Mecburen antrenman yapacağız. Diğer sahaları kullanma şansımız yok. Amatör kulüplerin kullanabileceği saha yok gibi bir şey. Mecbur sahanın bir kenarını kullanacağım" ifadelerini kullandı

"En büyük sevincimiz ölüm yaşanmaması"

Ayvaz, olayın yaşandığı sıra sahada olan Esentepe Mahalle Muhtarı Mustafa Ayvaz, müsabakanın 25 dakikasında patlama ile beraber sahaya doğru düştüğünü belirterek, "30-35'e yakın bir seyirci vardı. Seyircilerimizi panik yapmadan kaçtığı için ölü vermedik. Yoksa çok büyük bir ölü sayısı ile karşı karşıya kalabilirdik. Olay hafif bir olay değil. Deprem gibi oldu. En büyük sevincimiz ölüm yaşanmamasıdır. Yetkililer buraya müdahale etmeleri gerekiyor. Biz orada müsabaka oynanmasına izin veremeyiz. Okul bölgesi aynı zamanda, 100'e yakın orayı kullana öğrenciler var. Normal vatandaşta orayı kullanıyor. Can kaybımız olsa bunun hesabını kim verecek. Biz bunları muhtarlık olarak bildiriyoruz ama dönüp geldiğimizde bir ilgi yok" sözlerini sarf etti.

Bektaş: "Potansiyel bir felaket var"

Esentepe Mahallesi Maşatlık Sahası'nda yaşanan olayla ilgili bilimsel değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Kaya düşmelerinin Trabzon'da yaşanacak olaylardan biri olduğunu belirterek, "Trabzon kaya düşmesi çok normal bir olay. Kaya düşmesini gerektirecek en önemli neden bölgenin yapısıdır. Yağış da etkilidir. Akyazı'dan, Boztepe'ye kadar olan bölümde, olayda Esentepe Mahallesinde oldu. Bu bölgeler kuzeye bakan yamaçlardır. Kırıklarla, baklava dilimi gibi bölünmüştür. Bu bloklar bir kaç metreden bir kaç yüz metreye kadar genişlikte olabiliyor. Uydu fotoğraflarına bakıldığı zaman bu blokları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aşırı eğilimden dolayı bu bloklar zaman zaman kayabiliyor. Aşırı yağışlardan dolayıda kayabiliyor. Potansiyel bir felaket var. Bu önlenebilir" ifadelerini kullandı.

"Çelik hasırlarla dik yamacı örtmek gerekir"

Bektaş, kaya düşmelerini ciddiye almaları gerektiğini vurgulayarak, "İnsana değer vermek, potansiyel afetleri ön görüsüyle yaklaşmak. O bölgede dik bir şev var. Futbol sahası oluşturmak için bir şev oluşturulmuş. Bazaltik, volkanik kayalar var. Dik bir şev ve parçalı bir yapı var. Kırıklı bir yapı var. Sahaya sığ bir istinat duvarı çekilmiş. Oysa sahanın üst kısma yani kayalıkların olduğu bölge tamamen serbest bloklardan oluşuyor. Her an kayabilir. Bugün kaydı yarında kayabilir. Yapılması gereken, yaşanması muhtemel kaya düşmelerini ön görü ile kabullenip, o dik şevi çelik hasırlarla örtmek lazımdı. Zigana yolunda kaya düşmelerini önlemek için çelik hazırlar yapılıyor. O kayaların yola düşmelerini önlemek için bunu yapıyoruz. Aynı şekilde bu tür futbol sahalarında, maç yapılan yerlerde insan hayatının ön planda olduğu yerlerde önlemler alınabilirdi ve alınması da gerekir. Bu ucuz atlatılmış bir olay. Umarım bu bir ikazdır. İlgililer kısa zamanda o bölgede çelik hasırlar oluşturarak dik şevi koruma altına alınacak ve düşen kayalar çelik hasırlarla önlenmiş olacak. Bu olay sadece maç sahasına has bir olay değil. Trabzon'un olağan bir afet potansiyeli var. Bu potansiyellerden biride bölgede kaya düşmesi olayıdır" şeklinde konuştu.

Tünel inşaatın kaymalara neden olduğu şeklindeki iddialara ise Bektaş, "Bunun araştırılması gerekir. Tünel açılırken çevredeki patlatmalar, kayaların oynamasına neden olabilir ama bu kesin bir şey değil. İster tünel açılsın ister açılmasın dik bir şev var bunun önlemesi gerekir" dedi.

Geçen senede kaya düştü

Olay yaşandığı sahaya geçtiğimiz sene de kaya parçaları düşmüştü. 4 Ekim 2016 tarihinde de Trabzon 1'inci Amatör Küme'de Gençlerbirliği ile Telekomspor arasında oynanması planlanan maçtan önce aynı sahaya yaklaşık 2 metre büyüklüğünde kaya parçaları düşmüş ve maç ertelenmişti.

Gökmen Şahin - Ozan Köse