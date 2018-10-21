Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Celil Şener yönetimindeki 61 M 0257 plakalı dolmuş minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 61 HJ 225 plakalı araç sürücüsü Durkay Türkün minibüse çarpmamak için fren yaparken, aynı yönden gelen Kamil Yediyıldız yönetimindeki 34 JH 5589 ve Fatma Ergin yönetimindeki 55 AFE 60 plakalı araçlar birbirlerine ve minibüse çarptı. Minibüs kazanın etkisi ile yola devrilirken, minibüs şoförü Celil Şener kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araç sürücüleri Durkay Türkün, Fatma Ergin ve Kamil Yediyıldız ile kaza yapan araçlarda bulunan Simar Ergin, Özlem Bektaş, Selay Yılmaz, Ali Haydar Çoban, Şerife Çoban ve Aydın Şahin yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, ardından kaza yapan araçlar yol kenarına çekilerek yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.