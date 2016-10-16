MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Cabtillo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in sağından auta çıktı.

39. dakikada Özer’in indirdiği topa ceza sahası dışından gelişine vuran Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.

48. dakikada ceza sahası içinde Castillo’nun vuruşunda savunmadan seken topu Suk, Bero’ya çıkardı. Bero’nun vuruşunda kaleci Fatih’den seken top bu kez Suk’un önüne düştü. Suk’un vuruşunda ise yine kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

50. dakikada Okay’ın ceza sahası dışında aşırtma vuruşunda kaleci Fatih, son anda meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

51. dakikada Mehmet Ekici’nin kullandığı köşe vuruşunda Okay topu kaleye göndermek istedi, savunmaya çarpan top kaleye giderken Douglao topu çizgiden çıkardı.

59. dakikada Mehmet Ekici’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Castillo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’den döndü.

70. dakikada ceza sahası içindeki Mehmet Ekici’nin vuruşunda kaleci Fatih topu kornere çıkardı.

76. dakikada N’Doya orta sahadan kaptığı topla birlikte ceza sahası yayına girdi vuruşunda ise kaleci Fatih, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

80. dakikada Sissoko’nun vuruşunda savunmaya çarpan top kale sahası önündeki Mervan’ın önüne düştü. Vuruşunda ise kaleci Onur iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol ederek mutlak golü önledi.

KÜNYE

Stat: Avni Aker

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Mehmet Cem Satman xxx, Ekrem Kan xxx

Trabzonspor: Onur xx, Zeki x, Uğur Demirok xx, Durica xx, Mustafa Akbaş xx, Aytaç xx, Onazi x (Okay dk. 38 x), Mehmet Ekici xx, Bero xx, Castillo xx (Yusuf Erdoğan dk. 83 x), Suk x (N’Doye dk. 72 x)

Yedekler: Esteban, Güray, Mustafa Yumlu, Sheidaev

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Akhisar Belediyespor: Fatih x, Lopes xx, Douglao xx (Tolga dk. 86 ?), Caner xx, Kadir x, Custodio xx, N’Guemo x, Ömer Bayram x (Onur dk. 82 ?), Özer Hurmacı x (Sissoko dk. 57 x), Mervan Çelik xx, Rodallega xx

Yedekler: Lukac, Muğdat, Vaz Te, Soner Aydoğdu

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Kırmızı kart: Aytaç (dk. 78) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Custodio, Fatih, Lopes (Akhisar Belediyespor), Suk, Aytaç, Bero (Trabzonspor)