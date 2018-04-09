Diğer
Kategoriler

Trabzon’da hava ulaşımına sis engeli...

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Trabzonda hava ulaşımına sis engeli...

09 Nisan 2018 10:07

Trabzon’da dün akşam saatlerinden sonra etkisi gösteren yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanında uçak seferleri iptal oldu. Havalimanın çevresinde görüş uzaklığı düşerken, sisin etkisini arttırması üzerine dün akşam saatlerinden itibaren uçaklar iniş ve kalkış yapamadı. Çok sayıda uçak seferinin iptal edildiği Trabzon’da sisin gün içinde zaman zaman etkisini sürdüreceği öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon’a inemeyen bazı uçaklar çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi.  

Ozan Köse

Etiketler: Hava ulaşımı, trabzon

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç