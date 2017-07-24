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Trabzon'da 'HERO' gözaltısı

Trabzon’da “HERO” yazılı tişört giyen bir kişi gözaltına alındı.

Trabzonda HERO gözaltısı

24 Temmuz 2017 14:07

Muğla'da adliyeye çıkartılan bir FETÖ mensubu askerin 'HERO' yazılı tişört giymesinin ardından yurdun çeşitli illerinde yaşanan 'HERO' tişörtü vakalarına bir yenisi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde eklendi. Üzerinde İngilizce ‘HERO’ yazılı tişört giyen Murat Y. (28) ilçe merkezinde gezerken polis tarafından gözaltına alındı. Murat Y.'nin giydiği tişörtü vatandaşların görerek polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Murat Y.'nin ifadesinde tişörtün yasak olduğunu bilmediğini ve FETÖ ile hiçbir alakasının olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: gözaltı, hero, trabzon


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