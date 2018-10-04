Trabzon'da heyelan! Cami ve evleri su bastı

Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçesi Kaşıkçı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Kaşıkçı mahallesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Kaşıkçı Deresi taşarken, derenin getirdiği taş ve moloz yığınları sonucu mahalledeki evleri ve camiyi su bastı. Vatandaşları suları tahliye etmeye çalışırken, dere suları nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu Kaşıkçı mahallesi mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan yolu koparırken, yol ulaşıma kapandı. Ulaşım tali yoldan derenin karşı tarafından tek şeritten verilirken, Karayolları ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi bölgede çalışma başlattı.