Trabzon'da kapanan yol ulaşıma açıldı

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi ile Derecik Mahallesi arasındaki karayolunda toprak kayması meydana geldi. Sera Gölü kenarından geçen yolda istinat duvarı çalışmasının hemen yanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, çevredeki vatandaşlara ait bir iş makinesi yardımı ile yol açma çalışması başlatıldı. Karayolları ekibininde olay yerine gelip çalışmaları neticesinde yol 3 saat içerisinde ulaşıma açıldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde iş makineleri toprağın kaydığı noktada düzeltme çalışmaları devam ediyor.

Ersen Küçük

