Okul bahçelerinde kar kaldırma işlemin ardından yıkama çalışmaları yapılırken okulların çevreleri ve bağlantı yollarında da gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Belediye ekipleri şehir merkezi olmak üzere ilçe merkezlerindeki temizlik çalışmalarını da sürdürüyor. Trabzon şehir merkezinde Meydan Parkı, Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi gibi işlek alanlarda temizlik çalışmaları tamamlanırken ana caddeler ve kamusal alanlardaki çalışmalara ek olarak, kaldırımlar, pazaryerleri, sokak ve caddeler, tali alanlar gibi noktalarda da temizlik çalışmaları sürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi mahalle yollarının ulaşıma açılması çalışmalarını da yoğunlaştırarak sürdürülüyor. 692 mahallesi bulunan Trabzon’da ana yolu henüz ulaşıma açılmamış olan çoğunluğu yayla ve dağ mahallesi olmak üzere 10 mahalle bulunurken bu mahalleler ile birlikte ana yolu ulaşıma açılmış olan tüm mahallelerin tali yollarında yol açma çalışmalarına aralıksız olarak devam ediliyor. Bu kapsamda çalışmalarını il genelinde sürdüren Belediye ekipleri kalınlılığı yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri ile mücadele ediliyor.

109 hastanın sağlık ekiplerine nakli sağlandı

Kırsal mahallelerdeki çalışmalarına aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi için kar mücadelesi çalışmalarında prensip edindiği, hasta, cenaze vb durumlara öncelikli olarak müdahale etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 112’den gelen tüm taleplere anında yanıt veren Belediye ekipleri, önceki gece Of ilçesinin Yanıktaş Mahallesi kırsalında kalp ve şeker hastası olan Emine Çapoğlu’nun hastaneye ulaştırılmasını sağladılar.

Gece geç saatlerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımına geldiğini gören Çapoğlu, “Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah (c.c.) razı olsun. Hızır gibi yetiştiniz” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde kar yağışının başladığı 26 Ocak’tan itibaren bu şekilde 109 hastaya müdahale gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda tüm ana arterler ile birlikte gerekli tali yollar, hastane yolları, kamusal alanlara ulaşımı sağlayan yollar düzenli olarak tuzlanıyor.

İl genelinde sürdürülen kar mücadelesi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, söz konusu çalışmalara ara verilmeden en az bir hafta daha devam edileceğini ifade etti. Trabzon’un son 57 yılın en büyük kar yağışı ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu, “Kırsal mahallelerimizde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu noktalar var. Pazartesi günü okulların açılacak olması münasebetiyle okul alanlarında temizlik çalışmalarını programlayarak çalışmalara başladık. Bunun yanında her noktada gerek temizlik, gerek yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.