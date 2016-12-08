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Trabzon’da kar yüksek kesimlerde etkili oluyor

Trabzon’da bu sabah yüksek özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaklaşık 150 mahalle yolu ulaşıma kapanırken Düzköy, Köprübaşı, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin tümünde okullar bugün itibariyle eğitime 1 gün ara verildi.


08 Aralık 2016 10:34

Trabzon’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeler ve merkeze bağlı yaklaşık 150 mahalle yolu ulaşıma kapanırken Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trabzon‘da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen ilçe ve okullar, Düzköy, Köprübaşı, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin tümü,Ortahisar ilçesinde Akoluk, Bulak, Dolaylı, Düzyurt, Gölçayır, Karakaya, Karlık, Pınaraltı Keleşli, Sayvan, Uğurlu, Yeşilova İlk ve Ortaokulları ile bu bölgelerden ilçe merkezine taşınan öğrenciler, Akçaabat ilçesinde Acısu, Aydın, Ağaçlı, Akpınar, Erikli, Meşeli, Demirci, Demirkapı, Dörtyol, Sebat, Sertkaya, Işıklar, Işıklar Ortamahalle, Akçaköy, Uçarsu, Uğurlu, Hakkı Altıntaş, Metinkale, M.Pırasoğlu, Kaleönü Murat Köse İlk ve Ortaokulları ile Işıklar ÇPAL ile ilçe merkezine taşınan öğrenciler, Araklı ilçesinde merkez ve sahil kesiminde kalan okulların dışındaki tüm okullar ile ilçe merkeze taşınan öğrenciler, Beşikdüzü ilçesinde köy okullarından merkeze taşınan öğrenciler, Çarşıbaşı ilçesinde Yavuz, Yavuz Fatih, Kovanlı, Şahinli, Kadıköy İlk ve Ortaokulları ile ilçe merkezine taşınan öğrenciler, Hayrat ilçesinde taşımalı eğitim ile taşınan öğrenciler, Sürmene ilçesinde merkez ve sahil kesiminde kalan okulların dışındaki tüm okullar ile ilçe merkeze taşınan öğrenciler, Yomra ilçesinde Çamlıyurt, Maden, Oymalı, Özdil İlk ve Ortaokulları ile bu bölgelerden ilçe merkezine taşınan öğrenciler için eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir”denildi.
 

Bekir Koca
TRABZON


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