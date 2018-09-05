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Trabzon’da milli maç heyecanı

Trabzonspor Affetmezler Grubu Lideri Paşa Erbaş, herkesi A Milli Takım’ın Rusya ile oynayacağı maça davet etti.

Trabzonda milli maç heyecanı

05 Eylül 2018 13:32

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’taki ilk maçında 7 Eylül Cuma günü Trabzon’da Rusya’yı konuk edecek A Milli Takım bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Trabzonspor Affetmezler Grubu Lideri Paşa Erbaş da tüm Trabzonluları milli maça davet etti.

Trabzonluların maça gelmelerini ve stadyumu doldurmalarını isteyen Erbaş, "Türkiye ile Rusya arasında oynanacak olan karşılaşmada tüm Trabzonluları stadyumda görmek istiyoruz. İki takımı da Trabzon’a yakışır bir şekilde ağırlayacağız. Maç sırasında ise tüm desteğimizi Milli Takımımıza vereceğiz. Trabzon şehri ve halkı için milli forma çok önemlidir" dedi.

61. DAKİKA ŞOVUMUZ OLACAK

Maç günü stadyuma gelenlere Türk bayrağı dağıtacaklarını belirten Erbaş, "4 tane dev büyük Türk bayrağı hazırladık. Ayrıca 61. dakika şovunu da yapacağız. Milli maçta 61. dakika şovumuzu yaparak milli takımımıza ve oyuncularımıza destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.  

 

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