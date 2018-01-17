Diğer
Kategoriler

Trabzon'da pistten çıkan uçağı bulunduğu alandan çıkaracak vinçler geldi

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak akşamı Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçağı bulunduğu alandan çıkarmak için beklenen vinçler Trabzon’a geldi.

Trabzonda pistten çıkan uçağı bulunduğu alandan çıkaracak vinçler geldi

17 Ocak 2018 10:25

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak günü saat 23.26’da gerçekleşen kazanın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş kamyonları ile çakıl taşı getirilerek çamurlu sahaya çakıl serilme işlemlerini devam ederken, Trabzon'a gelmesi beklenen 350 ve 500 tonluk vinçler bu sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na geldi. Samsun’dan gelen ve havalimanı pist girişine park edilen vinçler pisten çıkan uçağın bulunduğu alandaki 3-4 saatlik kurulumun ardından 18 Ocak Perşembe günü 04.00’da havalimanın trafiğe kapatılmasıyla kurtarma çalışmalarına başlayacak. Denize 10 metre kala çamura saplanan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı tek parça halinde bulunduğu alandan çıkarılarak havalimanında güvenli bir noktaya çekilecek.

Pegasus Hava Yolları’na ait Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak denize 10 metre kala çamura saplanmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, uçağın sağ motoru ve ön tekerlekleri koparak denize yuvarlanmıştı. 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: trabzon, vinç

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç