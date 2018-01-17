Trabzon'da pistten çıkan uçağı bulunduğu alandan çıkaracak vinçler geldi

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak günü saat 23.26’da gerçekleşen kazanın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş kamyonları ile çakıl taşı getirilerek çamurlu sahaya çakıl serilme işlemlerini devam ederken, Trabzon'a gelmesi beklenen 350 ve 500 tonluk vinçler bu sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na geldi. Samsun’dan gelen ve havalimanı pist girişine park edilen vinçler pisten çıkan uçağın bulunduğu alandaki 3-4 saatlik kurulumun ardından 18 Ocak Perşembe günü 04.00’da havalimanın trafiğe kapatılmasıyla kurtarma çalışmalarına başlayacak. Denize 10 metre kala çamura saplanan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı tek parça halinde bulunduğu alandan çıkarılarak havalimanında güvenli bir noktaya çekilecek.

Pegasus Hava Yolları’na ait Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak denize 10 metre kala çamura saplanmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, uçağın sağ motoru ve ön tekerlekleri koparak denize yuvarlanmıştı.

Gökmen Şahin

