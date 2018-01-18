Trabzon'da pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları denizden görüntülendi

Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı'na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılırken, havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkartılma çalışmaları 6 saattir sürüyor. Ankara ve Samsun'dan getirtilen 500 ve 300 tonluk vinçler uçağın yanına getirilerek kurulumu yapılırken, çalışmaların gün boyu sürmesi bekleniyor.

Gökmen Şahin