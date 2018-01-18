Trabzon'da pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı'na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılırken, havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkartılma çalışmaları başladı. Ankara ve Samsun'dan getirtilen 500 ve 300 tonluk vinçler uçağın yanına getirilerek kurulumu yapılırken, gün boyu sürmesi beklenen kurtarma operasyonunun maliyeti de belli oldu. Havalimanında pistten çıkan uçağın bulunduğu yerden çıkartılması, vinç maliyetleri, alanın uçuşlara kapatılması ve diğer giderlerle birlikte operasyon maliyetinin 600 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.

Ozan Köse - Ersen Küçük - Gökmen Şahin