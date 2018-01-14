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Trabzon'da pistten çıkan uçak günün ağarması ile birlikte havadan görüntülendi

Pegasus Havayolları'nın dün akşam Ankara-Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçak ve kaza yeri günün ağarması ile havadan görüntülendi.

Trabzonda pistten çıkan uçak günün ağarması ile birlikte havadan görüntülendi
Trabzon'da pistten çıkan uçak günün ağarması ile birlikte havadan görüntülendi - Foto Galeri

14 Ocak 2018 08:55
Pistten çıkan uçak günün ağarması ile birlikte havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. Uçağın pistten çıktığı alan ve uçak ise sabahın ilk ışıklarıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile görüntülendi.

Öte yandan bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş kamyonları ile çakıl taşı getirilerek çamurlu sahaya çakıl serildiği de gözlendi. 

Ersen Küçük
 

 

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