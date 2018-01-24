Diğer
Kategoriler

Trabzon’da pistten çıkan uçak hurdaya ayrılacak

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağının hizmet dışı olmasına karar verildi.

Trabzonda pistten çıkan uçak hurdaya ayrılacak

24 Ocak 2018 09:49

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. 24 dakikada gibi bir süre içerisinde uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. Uçak ise kazadan 5 gün sonra 18 Ocak günü 20 saatlik bir operasyonla 2 vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılıp aprondaki güvenli bölgeye çekilmişti. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ilk andan itibaren uçakta başlatılan inceleme tamamlanırken, Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli uçağın
gerek bakım maliyetlerinin yüksek olması, gerekse Trabzon Havalimanı'nda bu çaplı bir bakım için gerekli hangarın olmaması nedeniyle uçağın hizmet dışı olmasına karar verildiği öğrenildi. Hizmet dışı olmasına karar verilen uçağın parçalarının sökümünün ardından hurdaya ayrılacağı veya eğitimlerde kullanılacağı belirtildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç