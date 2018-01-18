Trabzon'da pistten çıkan uçak kaldırılıyor

Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı'na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatıldı. Havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkartacak 500 ve 300 tonluk vinçler uçağın yanına getirilerek kurulumuna başlanırken, alanda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Çalışmaların karanlıkta yürütülmesi nedeniyle bölge projektörlerle aydınlatılırken, uçağın bulunduğu yerden çıkartılma maliyetinin 600 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.



Ersen Küçük - Ozan Köse