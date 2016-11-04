Diğer
Kategoriler

Trabzon'da silahla yaralama

Trabzon’da bir muhasebe bürosuna girerek bir kişiyi silahla yaralayan şahıs gözaltına alındı.


04 Kasım 2016 13:29

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi Halkevi Sokak'ta bulunan muhasebe bürosuna giderek 40 yaşındaki Davut K. ile tartışan ve belinden çıkardığı silahla Davut K.'yi yaralayan A.K.D. (25), Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette vermiş olduğu ilk ifadesinde A.K.D., Davut K. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını, sonra çıkan arbede nedeniyle silahla yaraladığını söyledi.
Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Şükrü Üçüncü

Etiketler: silahla yaralama, trabzon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!