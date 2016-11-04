Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi Halkevi Sokak'ta bulunan muhasebe bürosuna giderek 40 yaşındaki Davut K. ile tartışan ve belinden çıkardığı silahla Davut K.'yi yaralayan A.K.D. (25), Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette vermiş olduğu ilk ifadesinde A.K.D., Davut K. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını, sonra çıkan arbede nedeniyle silahla yaraladığını söyledi.

Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Şükrü Üçüncü