Trabzon’da Ortahisar ilçesi Konaklar Mahallesi Taylan Sokak’ta bir öğrenci evinde kalan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenim gören H.H. (25), N. Ç. (19) ve M.Y. (19), sosyal medya hesaplarından K.T. ve E.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından üniversite öğrencileri randevulaştıkları kızları evlerine çağırdı. Eve gelen kızları biber gazıyla etkisiz hale getiren üniversite öğrencileri daha sonra bu kızları döverek çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlatırken, 3 öğrenci ve darp edilen 2 kişi dün gece gözaltına alınmıştı.

Taksim Polis Karakolu’nda ifadeleri alınan H.H., N.Ç. ve M.Y. adliyeye sevk edilirken "Kasten yaralama ve tehdit” suçlarından mahkemece serbest bırakıldı.



Bekir Koca

