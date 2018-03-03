Trabzon’da tartışmalara konu olan inşaat yeniden başlıyor

Ortahisar Belediyesi tarafından Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun ilgili yazısı gereğince 30 Ocak’ta inşaatı durdurulan tarihi yapının hemen yanındaki inşaat ile ilgili Anıtlar Kurulu kararını geçtiğimiz hafta verdi. Cephanelik Restoran işletmesinin ortaklarından Ahmet Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “26.02.2018 tarihli Anıtlar Kurulu kararı ile proje inşaatında bir sakınca bulunmadığına karar verildi” dedi. Konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini belirten Sarı, inşaat çalışmalarının yeniden başladığını sözlerine ekledi.

Tarihi kulenin yanına yapılmakta olan inşaat, geçtiğimiz ay önce sosyal medyada gündem olmuş, ardından gerek yerel, gerek ulusal basında haberlere konu olmuştu. Cephanelik Restoran işletmesinin ortaklarından Ahmet Sarı, SİT alanındaki yapının Anıtlar Kurulu’nun onayı alınarak rekreasyon alanına dönüştürülmesi ve ardından imara açılarak burada restoran-kafe olacak yapıyla ilgili kendilerine yönelik bir linç kampanyası başlatıldığını belirterek duruma tepki göstermişti. Sarı, 11 milyon liraya mal olacak ve yeşil çatı sistemi uygulanacak yapının Trabzon’a model oluşturacağını, proje tamamlandığında kendisi ve ortaklarının hayırla yad edileceğini iddia etmişti.

Tarihi binanın tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor

Aynı zamanda Fatih Kulesi veya İrena Kulesi olarak bilinen tarihi yapının kitabesi olmadığından tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Kulenin İmparatoriçe İrena tarafından 1340 - 1341 tarihleri arasında Trabzon aristokrasisinin toplantı yeri olarak yaptırıldığı bazı kaynaklarda yer alırken, yapının 2. Abdülhamid Han tarafından 1887 yılında Fatih Sultan Mehme Han zamanından kalma bir yapının yerine yaptırıldığı da belirtiliyor.

25 metre yüksekliğinde iç içe yer alan kalın duvarlı iki dairevi kuleden oluşan binanın 1887 yılında cephanelik olarak kullanıldığı bilinirken, 1916-1918 Trabzon'un Ruslar tarafından işgali sırasında cephanelik olarak kullanılan yapı 1918 yılında bir patlamayla hasar görmüştü.

Halk arasında 'Cephanelik' olarak adlandırılan tarihi kulenin restorasyonu Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle 2006 yıllarında başlanmıştı. Tarihi kulenin restorasyonu 4 yılda tamamlanarak 2010 yılında turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü.

Bekir Koca

