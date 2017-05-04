Trabzon'da tek, Türkiye’de üçüncü örnek proje

Trabzon’un Yomra ilçesinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Kaşüstü Mahallesi'ndeki dal-çık projesiyle trafik rahat nefes alacak. Yaklaşık 35 milyon TL’ye ihale edilen köprülü kavşak, dal-çık ile birlikte 150 milyon TL’ye mal olması planlanan projede Türkiye’de az sayıda bulunan freze makinesi kullanılıyor. Çalışmalarını yerinde inceleyen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, projenin yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İlçe için şaheser bir proje olduğunu belirten Sağıroğlu, “Yaklaşık 35 milyon TL’ye ihale edilen köprülü kavşak projesi dal-çıkla beraber ki bin metre civarında dalış tüpü vardır. 150 milyon gibi bir rakama mal olacak. Bununla ilgili çalışmalar yaklaşık 1 buçuk ay önce başladı. Buradaki asıl amacımız ilçemiz yoğun turizm hareketliliğinin yaşandığı bir bölge olduğundan turizm mevsimimizde gerek turistlerimize gerek yatırımcılarımıza gerek burada yaşayan vatandaşlarımıza zahmet etmeden bu çalışmaları yürütmek istiyoruz. Bu normal fore kazık uygulaması olsa kısa sürede bitirip yapabileceğimiz bir işlemdi. Panelle beraber fore kazık çalışmasını yapıyoruz. Kalıplarını, demirlerini indiriyoruz betonunu döküyoruz. Projenin fore kazık çalışması bittiğinde duvarlarımız ortaya çıkacak yan yollarımızı ulaşıma açıp ortada kazı çalışmalarına başlayacağız. Kazı çalışmalarımız yapıldığında bütün duvarlarımız bitmiş olacak. Ancak uzun soluklu mesafeli bir iş. Bu bölgenin bitişi belediye binamıza kadar tamamlanması yaklaşık 15-20 günlük daha bir süremiz var. Bu tamamlanınca hemen karşı kısma geçip oradan da aynı diyaframla beraber fore kazık çalışmamızı devam ettirerek inşallah diğer işlemlerimize de devam edeceğiz” dedi.

Trabzon için tek, Türkiye’de üçüncü yapılan bir proje olduğunu kaydeden Sağıroğlu, “Çalışmanın en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti yardımı da göstermiş durumdayız. Üçüncü örmek projemizdir. Trabzon için tek Türkiye’de üçüncü yapılan bir projedir. Çok özel bir projedir. Bir trafik yoğunluğu yaşanmayacaktır. Trabzon’da üç tane daha köprülü kavşak ihalesi yapıldı, onların da önümüzdeki günlerde yapım çalışmaları başlanacaktır. Eğer onlar yapılmamış olsaydı, o ihaleler tamamlanmamış olsaydı burada çözdüğümüz trafik sorununu hemen üniversitenin önünden itibaren şehre giriş noktasında da daha fazlasıyla beraber yaşayacaktık. İnşallah eş zamanlı olarak bu çalışmalar tamamlandığında hem Kaşüstü’müzün hem Yomra’mızın, Rize caddesinin bütün trafik noktalarımızın rahatlayacağını düşünüyorum. Kimse merak etmesin bu çalışma 2018 kalmayacak bu yıl açılacaktır. Biz bunun takipçisiyiz her zaman buradayız” ifadelerini kullandı.

Projede İnşaat mühendisi olarak görev yapan Fatih Latifoğlu ise projede iki büyük makinenin kullanıldığını ifade ederek, “Freze makinesi diğeri de vinç görevi gören aynı zamanda ön kazı yapan gret makineleri. Freze makinesinin Türkiye’de çok az bulunan bir makine. Bunlardan iki tanesi firmamızda bulunuyor. Oldukça masraflı ve pahalı bir makine. Makinenin asıl amacı diyafram duvarı denilen çalışmayı yapmaktır. Burada yaptığımız çalışma diyafram duvarı oluşturuyoruz. Oluşturacağımız çalışma tünelin içine su girmemesini sağlayacak. Projede her şey düşünülmüş, yağmur drenaj çalışmaları yapılacak buradan menfezler geçecek hepsi burada mevcut” diye konuştu.

Bekir Koca - Ozan Köse