Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Caddesi'nde panik halinde telefon ile konuşarak yürüyen Mukaddes D’yi gören İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri kadını takip etmeye başladı. Kısa bir süre sonra Merkez Postanesi'ne giren Mukaddes D. 15 Bin TL yatırırken Güven Timleri tarafından engellendi. Polislerin kendisine dolandırıldığını söylemesi sonrasında 5 Bin TL daha parayı önceden yatırdığını söyleyen Mukaddes D’nin belirtmiş olduğu hesaba da bloke koydurulduğu öğrenildi. Yetkililer telefon dolandırıcılarına yönelik vatandaşlar bir kez daha uyardı.

Şükrü Üçüncü

TRABZON