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Trabzon'da toprak kayması

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü kenarından geçen Yıldızlı-Derecik karayolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzonda toprak kayması

04 Mart 2018 00:45

Edinilen bilgiye göre, bu akşam saat 23.00 sıralarında Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mahallesi ile Derecik mahallesi arasındaki karayolunda toprak kayması meydana geldi. Sera Gölü kenarından geçen yolda istinat duvarı çalışmasının hemen yanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, çevredeki vatandaşlara ait bir iş makinesi yardımı ile yol açma çalışması başlatıldı. Toprak kaymasına geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların neden olduğu belirtilirken, polis ve jandarma ekipleri yolda tedbir alarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

Gökmen Şahin

Etiketler: trabzon

 

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