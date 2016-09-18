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Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Trabzonda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

18 Eylül 2016 11:43

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan bir yakınlarının düğününden dönen Gençoğlu ailesi, bu sabah saat 06.00 sularında Esiroğlu mevkiine geldiklerinde kaza yaptılar. Baba İsa Gençoğlu yönetimindeki 06 AG 6189 plakalı araç, yol kenarında duran 61 K 11923 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, sürücü İsa Gençoğlu ve oğlu Ali İlker Gençoğlu hayatını kaybetti. Öğretmen olan anne Nazan Gençoğlu ile kızı Ayşe Naz Gençoğlu ise ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslar ile yaralılar KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Öte yandan, sürücü İsa Gençoğlu'nun Trabzon Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden baba ile oğlun, Ortahisar Çukurçayır Mahallesi Mısırlı Camii'nde yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.  

Şükrü Üçüncü

Etiketler: trabzon, trafik kazası


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