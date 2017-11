Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sularında İsmail Can himayesindeki 61 KZ 681 plakalı araç ilçenin Söğütlü mahallesinde Trabzon'dan Akçaabat istikametine giderken kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı. Sürücü 67 yaşındaki İsmail Can olay yerinde hayatımı kaybederken, araç içerisinde bulunan eşi Zeliha Can (63) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile alakalı inceleme sürüyor.