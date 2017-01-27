Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, 2016 yılında kent genelinde gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarda 327 şüpheli hakkında işlem yaparken, bu şüpheliler arasında 78 kişi TCK 188 Maddesi gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi.

Narkotim ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar sırasında kendilerini gören ‘torbacıların’ uyuşturucu maddelerini üzerlerinde bulunan giysilerin özel bölmelerine sakladıkları öğrenildi. 2016 yılında bu çalışmalar sırasında 25 kilo kubar esrar, 7 bin 771 adet ecstasy hap, 500 gram eroin, 5 kilo 665 gram bonzai, 35 gram kokain, 314 adet kenevir ele geçirildi.

Öte yandan, Narkotim ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sırasında 27 yaşındaki F.K.'nin durumundan şüphelenerek üzerinde arama yaptı. F.K.'nin üzerinden çıkan yüzük kutusuyla ilgili polislere, “Nişanlıma tek taş yüzük aldım” dediği öğrenildi. Narkotim polis ekipleri yüzük kutusunu açtığında bir adet tek taş yüzük ile 3 gram esrar maddesi ele geçirirken, olayla ilgili F.K. gözaltına alındı.