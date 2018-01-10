Trabzon’da yakalanan DEAŞ’lı teröristin Atatürk Havalimanı saldırısıyla bağlantısı ortaya çıktı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Of ilçesinde çay bahçelerinde gündelik işçi olarak çalışan Gürcistan vatandaşı Gocha Sagnadze (33) ile eşini teknik takibe alarak, daha sonra çiftin evinde yapılan incelemede bazı cihazlara el koydu. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler suçsuz olduklarını savunurken, şüphelilerden birine ait cep telefonunda daha önce silindiği anlaşılan bir fotoğraf tespit edildi. Polis ekipleri cep telefonunda, elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı bulunan Gocha Sagnadze’nin DEAŞ üyesi olabileceği yönünde soruşturmayı genişletirken Sagnadze’nin tekrar ifadesine başvuruldu.

Sagnadze, fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından DEAŞ’a katıldığını itiraf etti. Gocha Sagnadze’nin 1,5 yıl önce Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 46 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından Çeçenistan uyruklu DEAŞ’lı terörist Ahmet Çatayev ile bağlantısı olduğu, Sagnadze’nin havalimanı saldırısı sonrası Çatayev ile öldürülmeden kısa bir süre önce Of ilçesinde kaldıkları belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gocha Sagnadze, 'DEAŞ terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken eşi Marlami V. ise sınır dışı edildi.