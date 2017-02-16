Konuyla ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada ”Meteorolojik veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu; akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar devam edecek olan yoğun kar yağışına bağlı ulaşımda yaşanabilecek güçlük ve sıkıntılar nedeniyle 17 Şubat 2017 Cuma günü Trabzon ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, ayrıca hamileler ile engelli kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.