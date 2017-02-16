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Trabzon’da yarın 17 Şubat 2017 okullar tatil mi

Trabzon’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Trabzon'da yaşayanlar sosyal medyada ''Trabzon'da yarın okullar tatil mi'' sorusunu sormaya başladılar. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle Cuma günü eğitime 1 gün ara verilirken kamuda görev yapan engelli ve hamileler de aynı gün idari izinli sayılacak.

Trabzonda yarın 17 Şubat 2017 okullar tatil mi

16 Şubat 2017 19:52

Konuyla ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada ”Meteorolojik veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu; akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar devam edecek olan yoğun kar yağışına bağlı ulaşımda yaşanabilecek güçlük ve sıkıntılar nedeniyle 17 Şubat 2017 Cuma günü Trabzon ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, ayrıca hamileler ile engelli kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi. 

Etiketler: 17 Şubat 2017, eğitim, okul, okullar tatil mi, tatil, trabzon, yarın


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