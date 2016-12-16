Trabzon’da Alzheimer hastası yaşlı bir adam donarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçesi Dolaylı mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Ali Sırtkaya tek başına yaşadığı eve geri dönmeyince yakınları tarafından her yerde aranmaya başlandı. Olay ile alakalı Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı kaybolan yaşlı adam için arama faaliyetleri başlatırken yaşlı adamın evinden 2 km ileride dere kenarında donmuş halde cansız bedenini buldu. Ali Sırtkaya’nın kesin ölümünün öğrenilmesi için cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.