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Trabzon'daki tacizciyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme

Trabzon'daki tacizciyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme
Trabzon'daki tacizciyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon’da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheli şahsı önce serbest bıraktığı ardından sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK Başkanı olarak, Trabzon'da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheli şahsı, "Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı" iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi. HSK 1. Dairesinin teklifi üzerine iddiaları değerlendiren Kurul, savcı hakkında soruşturma izni isteyen yazıyı HSK Başkanı Abdulhamit Gül'e sundu. Bakan Gül, inceleme başlatılması ile ilgili ‘olur' verdi.
HSK, konuyla ilgili iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirecek. Kurul, müfettişten gelecek inceleme raporu doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar verecek.  

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