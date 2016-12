Trabzon Ticaret Sanayi Odası tarafından yayınlanan mesajda, Türkiye ve Rusya’nın tarihten gelen ilişkilerine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İki ülke arasında uzun yıllardan beri dostane bir dayanışma içinde devam eden Türkiye-Rusya ilişkileri, son zamanlarda sabote edilmeye çalışılmaktadır. Gerek devlet katında gerekse halklar nezdinde iki ülke her zaman bu tür hain provokasyonları, birlik ve beraberlik içinde aşmıştır. Dün akşam Ankara’da Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik alçakça suikast, yine iki ülke ilişkilerini bozmaya yönelik kirli oyunların bir parçasıdır. Türkiye ve Rusya’nın, hem devlet adamları hem de halklarının sağduyu ile davranarak bu oyunu da bozacaklarına inancımız tamdır. Üzüntümüz sonsuzdur. Suikastta hayatını kaybeden komşumuz Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un ailesine ve Rus halkına taziye dileklerimizi iletiyoruz.”

DKİB: “Bu dostluğu ve işbirlikteliğini yıkmaya gücünüz yetmeyecektir”

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesi üzerine bir mesaj yayınladı.

Kalleşçe eylemlerle amacın dostluğu engellemek olduğunu ifade eden Gürdoğan, “Binlerce yıldan gelen dostane ve sıcak ilişkilerimizin olduğu, halk olarak akrabalık ilişkileri ile adeta et ve tırnak olduğumuz Türk-Rus dostluğunun zirve yaptığı her dönemde, karanlık ellerin emperyalistlere uşaklık yapan hainlerin devreye girerek yaptıkları kalleşçe eylemlerle bu dostluğu engellemek amaçları ile hain emellerine çok değerli dostumuz misafirimiz, büyük diplomat Büyükelçi Andrey Karlov’u konu etmelerini, bu değerli şahsiyeti ailesinin önünde hunharca katletmelerini nefretle kınıyoruz” dedi.

Hain oyunlarla Türk milletinin hiçbir zaman diz çökmeyeceğini vurgulayan Gürdoğan, “Dünya düzeninin yeniden şekillenmeye çalışıldığı bu dönemde, emperyalistler kendi çıkarları ile çelişen her konuda, hain emellerine karşı gördükleri her oluşumu engellemeye çalışmakta bu yönde dünya refahını sağlayan her oluşum ve ülkelerarası ilişkilere darbe vurmaktadır. 24 Kasım 2015 tarihinde menfur uçak hadisesi ile bunu başaramayan hain emperyalist uşakları, 15 Temmuz darbe girişiminde yeniden sahne almış ancak büyük Türk milletinden en büyük darbeyi yemiştir. Ancak, hiçbir dönem hain emellerinden vazgeçmeyen bu emperyalist güçler ve onlara uşaklık yapan hainler, dün gece yeni oyunlarını sahneye koymuştur. Türk-Rus dostluk ve işbirliği ilişkilerinin zirve yapmasının kendi hain emellerine engel teşkil edeceğini bildikleri için, bu kalleş ve adice oyunlarını oynayarak çok değerli bir cana, bir misafire değerli bir şahsiyete ailesinin önünde kıymıştır. Emperyalistlere uşaklık yapan içimizde beslenen bu hainler bilmelidir ki, bu hain oyunlarla Türk Milletini hiçbir zaman diz çöktüremeyeceklerdir. Peş peşe yapılan haiz planlarla önce İstanbul’da masum canlara kıyılması, sonrasında Kayseri’de evlatlarımızı, canlarımızı şehit etmeleri ve dün gece de bu hainliği Türk-Rus dostluğu için caba sergileyen misafirimize karşı sergilemeleri amaçlarının ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Emperyalist güçler ve içimizde beslenen hainler hiçbir zaman Türkiye üzerinde oynamaya çalıştıkları oyunlarla amaçlarına erişmeyeceklerini, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin bölgesinde aktör olma misyonu ile komşularıyla geliştirdiği dostane işbirliklerini engelleyemeyecektir. Bu hain ve adi oyunları hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Bu vesile ile katledilen misafirimiz, değerli diplomat ve Türk Dostu Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi merhum Andrey Karlov’un ailesine ve dostumuz Rus halkına başsağlığı dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.