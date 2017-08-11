Trabzon'dan üzücü haber geldi: 1 astsubay şehit, biri sivil 2 kişi yaralı

Edinilen bilgiye göre, 2 gündür bölgede devam eden arazi arama tarama çalışması sırasında bugün ilçenin Vazelon Manastırı kırsalında güvenlik güçleri ile terörist grup arasında saat 15.00 sıralarında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, biri sivil, 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi yaralanırken, yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan durum ağır olan astsubayın şehit olduğu bilgisi gelirken, bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Ersen Küçük