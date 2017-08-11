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Trabzon'dan üzücü haber geldi: 2 şehit, 1 yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir astsubay şehit oldu. Biri sivil olmak üzere ise 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 16 yaşında olan Eren Bülbül ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Trabzondan üzücü haber geldi: 2 şehit, 1 yaralı

11 Ağustos 2017 16:02
Çatışmada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç şehit oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 2 gündür bölgede devam eden arazi arama tarama çalışması sırasında bugün ilçenin Vazelon Manastırı kırsalında güvenlik güçleri ile terörist grup arasında saat 15.00 sıralarında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, biri sivil, 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi yaralanırken, yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan durum ağır olan astsubayın şehit olduğu bilgisi gelirken, bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi. 

EREN BÜLBÜL DE ŞEHİT OLDU

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanan 16 yaşındaki Eren Bülbül kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Çatışmada yaralanan 

Ersen Küçük


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