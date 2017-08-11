Trabzon'dan üzücü haber geldi: 2 şehit, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 2 gündür bölgede devam eden arazi arama tarama çalışması sırasında bugün ilçenin Vazelon Manastırı kırsalında güvenlik güçleri ile terörist grup arasında saat 15.00 sıralarında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, biri sivil, 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi yaralanırken, yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan durum ağır olan astsubayın şehit olduğu bilgisi gelirken, bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

EREN BÜLBÜL DE ŞEHİT OLDU

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanan 16 yaşındaki Eren Bülbül kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Çatışmada yaralanan

Ersen Küçük