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Trabzonlular Maltepe’de buluştu

Maltepe sahilinde düzenlenen Trabzonlular Günü başladı. Yöresel yiyeceklerin ve kıyafetlerin görücüye çıkardığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonlular Maltepede buluştu

11 Kasım 2016 17:10
Trabzonlular Maltepe’de buluştu - Tıkla İzle

Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun (TDF) Maltepe Sahil'de düzenlediği, Trabzon'un Fethi'nin 555'inci yılı etkinlikleri ve Trabzon Günleri etkinlikleri başladı.

3 gün boyunca sürecek olan Trabzonlular Günü’nde, kuymaktan hamsiye Akçaabat köfteden doğal tereyağlara kadar birçok yöresel ürün ve kıyafetler görücüye çıktı. Trabzon’un Fethi’nin de 555’inci yıldönümü olması hasebiyle düzenlenen festivalin açılışında, fethin ardından şehre girişin canlandırma gösterisi düzenlendi. Trabzonlular Günü dolayısıyla kurulan stantlarda ise birbirinden lezzetli Karadeniz ürünleri ve el emeği ürünlerin sergilendiği stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve birçok davetli ile birlikte vatandaşlar katıldı.

“Hemşehrilerle bir araya gelme fırsatı buluyoruz”
Bu tip etkinliklerin herkesi bir araya getirdiğini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Kuşkusuz İstanbul’da yoğun ve yorgun bir ortamda yaşıyoruz. Kendi yöremizin etkinliklerini, yöresel ürünlerini burada bir arada görmek bizim için çok önemli bir fırsat. Diğer bir yandan da uzun süredir görüşemediğimiz dostlarımızı, büyüklerimizi burada görmek bizi mutlu ediyor. İstanbul’da bu kadar dost ve hemşehriyle bir araya gelme fırsatı bulamıyoruz. Bu bizim için önemli bir fırsat. Türk milletine yörelerle ilgili öne çıkan nedir diye sorulduğunda aklımıza yiyecekler geliyor. Burada da biz yöresel ürünlerimizi bulma, tatma fırsatını elde ediyoruz. O yüzden bu tip etkinliklerde son derece önemli. Sadece Karadenizlilerin gelip gittiği etkinliklerde değil bunlar” ifadelerini kullandı.

“Pidemizin en önemli özelliği hamurun iki kez mayalanması”
40 yıldır pidecilik yaptıklarını belirten Pide Ustası İbrahim Kudal, “Trabzon’un yaylalarından gelen imansız peynir, telli peynirden tereyağ ile yaptığımız özellikle sevgimizi kattığımız bir pidedir. Bizim pidemizin en önemli özelliği hamurunun iki defa mayalanmasıdır. Çünkü hamur iki kez mayalanırsa yediğinizde midenize dokunmaz. Kesinlikle doğal ürünler tercih ediyoruz. Biz 40 yıldır bu işi yapıyoruz, sevgimizi katıyoruz ama kaliteden de ödün vermiyoruz” şeklinde konuştu.
Festival 3 gün boyunca ziyaretçi girişine açık olacak.

Harun Basat 

 


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