Trabzonspor, 15 yıl sonra Göztepe'ye gidecek

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibiyle 19. kez mücadele edecek. 15 yıl sonra rakibiyle resmi bir müsabaya çıkacak olan bordo-mavililer, söz konusu maçlarda rakibine 2 kez mağlup olurken, 8 galibiyet elde etti. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Attığı 26 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.

Trabzonspor rakibine deplasmanda 1 kez yenildi

Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 1. kez mağlup oldu. Attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Trabzonspor, İzmir deplasmanında rakibine 2001-2002 sezonunda 4-2 mağlup olmuştu.

Bordo-mavililer ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet elde etti

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet elde edebildi. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 5 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer sırasıyla Gençlerbirliği ile 0-0, Kayserispor'a 3-2 mağlup olurken, Adanaspor ile 1-1, Medipol Başakşehir ile 0-0, Fenerbahçe ile 1-1, Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ise evinde Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Yanal, Göztepe'ye karşı 5 maç yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ilk kez Göztepe ile karşılaşacak. Yanal, daha önce çalıştırdığı takımlarla Süper Lig'de Göztepe karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Yanal'ın, Süper Lig'deki Göztepe maçları şöyle:

2002-2003 sezonu Göztepe - Gençlerbirliği: 0-0

2002-2003 sezonu Gençlerbirliği - Göztepe: 3-1

2001-2002 sezonu MKE Ankaragücü - Göztepe: 4-2

2001-2002 sezonu Göztepe - MKE Ankaragücü: 2-1

1999-2000 sezonu Göztepe - Denizlispor: 2-4

Gökmen Şahin