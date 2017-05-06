Trabzonspor 2-3 Kayserispor | Trabzon Kayseri maçı geniş özeti ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Kayserispor bu galibiyetle lig tarihinde ilk kez Trabzonspor’u deplasmanda yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada orta sahadan atılan topla ceza sahası içine giren Deniz Türüç, sağ çaprazdan yerden düzgün vurarak takımını öne geçirdi. 0-1

14. dakikada N’Doye’un ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

30. dakikada Pereira’nın pasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Olcay Şahan’ın şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

34. dakikada Olcay’ın defansın arkasına attığı pasla buluşan Rodallega, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1

41. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan sokulan Lawal’ın sert şutunda top üst köşeden ağlara gitti. 2-1

45. dakikada Rodellega’nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına dönerken, defansın elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Uğur Demirok, topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere yolladı. 2-2

46. dakikada ceza sahasına sokulan Samba Sow’un şutunda top üsten auta çıktı.

58. dakikada sağ kanattan Pereira’nın ortasında Rodallega’nın şutu defanstan döndü. Dönen topa Onazi’nin şutunda yine top savunmadan geri geldi.

63. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Umut’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Muammer topu rahat kontrol etti.

70. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında buluşan Yusuf Yazıcı’nın gelişine yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

75. dakikada Welliton’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Lawal’ın kafa vuruşu filelere gitti. 2-3

88. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Welliton’un kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Onur gole izin vermedi.

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Onur Kıvrak x, Uğur Demirok x, Durica xx, Pereira xx, Mas x, N'Doye x, Aytaç Kara x (Bero dk. 84 ?), Onazi x, Olcay Şahan xx, Rodallega x (Castillo dk. 64 x), Yusuf Yazıcı xx

Yedekler: Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Medjani, Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: Muammer xx, Mabiala xx, Hakan Aslantaş xx, Erkan Kaş xx, Levent Gülen xx, Welliton xx, Deniz Türüç xxx (Varela dk. 84 ?), Güray Vural xx (Samba Sox dk. 46 x), Lawal xxx (N'Guemo dk. 90 ?),Rotman xx, Umut Bulut x

Yedekler: Ali Ahamada, Efe Halil, Traore, Ryan Mendes

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Rodallega (dk. 34) (Trabzonspor), Deniz Türüç (dk. 7), Lawal (dk. 41 ve 75), Uğur Demirok (dk. 45+2 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Uğur Demirok, Durica, Onazi (Trabzonspor), Rotman, Mabiala, Lawal, Erkan Kaş, Samba Sow (Kayserispor)