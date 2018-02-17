Trabzonspor 2018 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. 2018 yılında, ligde henüz galibiyetle tanışamayan bordo-mavililer 5 maçlık galibiyet özlemine rakibi karşısında son vererek üst basamaklara doğru tırmanışa geçmeyi planlıyor. Karadeniz ekibinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve öğrencileri 12 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, 64 gündür devam eden 5 maçlık beraberlik serisini de sonlandırmanın peşinde.

En son Bursaspor'u yendi

Son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu maçın ardından oynadığı Kademir Karabükspor (1-1), Atiker Konyaspor (2-2), Fenerbahçe (1-1), Göztepe (0-0) ve Gençlerbirliği (0-0) maçlarından beraberliklerle ayrılarak 5 puan toplarken 10 puan kaybetti.

Yönetim seferber oldu

Trabzonspor yönetimi ise üst üste alınan 5 bearaberlikle duraklama dönemine giren takıma moral vermek için hafta içinde yoğun bir mesai harcadı. Teknik heyet ve futbolcularla bire bir görüşmeler yapan bordo-mavili yönetimin kurmayları, teknik heyete ve futbol takımına olan güvenlerini yineleyerek zorlu maç öncesi moral verdiler.

İstanbul takımlarına yenilmedi

Trabzonspor bu sezon İstanbul'un 5 takımıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Karadeniz ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa karşısında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik elde etti, attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Fenerbahçe (2-2) - (1-1), Medipol Başakşehir (2-2), Beşiktaş (2-2), Galatasaray (2-1) ve Kasımpaşa (3-0) ile karşılaşan bordo-mavililer, bu maçlarda aldığı sonuçlarla rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.

Burak Yılmaz , Başakşehir' boş geçmiyor

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftadır forma giyemeyen Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı 11 maçta 9 gol attı. Bu gollerden 7'si, Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 lig maçında geldi. Burak Yılmaz, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan ve 2-2 beraberlikle biten maçta takımının 2 golüne de imza atmıştı. Takımla birlikte çalışmalara devam eden golcü oyuncu forma giymesi halinde Trabzonspor'un en büyük kozu olacak. Burak Yılmaz'ın ligde ise 17 golü bulunuyor.

20. randevu

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 20. kez karşılaşacaklar. 2007-2008 sezonunda o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne kadar 19 lig maç oynandı. Bu karşılaşmaların 9'unu Trabzonspor, 4'ünü ise Medipol Başakşehir kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Gökmen Şahin