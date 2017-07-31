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Trabzonspor, 29 günlük kampın ardından Trabzon'a döndü

Trabzonspor, Macaristan ve Slovakya'da gerçekleştirdiği 29 günlük kampın ardında gece geç saatlerde Trabzon'a döndü.

Trabzonspor, 29 günlük kampın ardından Trabzona döndü

31 Temmuz 2017 10:48

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk olarak Macaristan'da 16 günlük kamp gerçekleştirdi. İki günlük iznin ardından Slovakya’nın başkenti Bratislava’nın Samorin kasabasında ikinci etap hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi 29 günlük kampın ardından özel uçak ile gece 03:00 sıralarında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile Trabzon'a döndü.

Hazırlık maçları tat vermedi

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı 6 hazırlık maçında tat vermedi. Bordo-mavililer hazırlık maçlarında 11 gol atıp kalesinde 11 gol gördü. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda tat vermedi.

İlk olarak Macaristan kampında sadece 2. Lig ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşan bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Daha sonra Slovakya kampındaki ilk maçta Macaristan 2. Lig temsilcisi Dorogi'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, yine aynı lig takımı Eto Györ'a ise 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor, bu maçların ardından Slovakya 2. Lig ekiplerinden Sered ile 3-3 berabere kalırken ardından Slovakya 1. Lig takımı Zilina'yı 4-3 mağlup etti. Son maçta ise Heerenveen ile 0-0 berabere kaldı.

Hazırlık maçlarda 9 futbolcu golle tanıştı

Trabzonspor oynadığı hazırlık maçlarında 9 futbolcu golle tanıştı. Rodallega ve Yusuf Yazıcı 2'şer gol atarken, diğer goller ise Yusuf Erdoğan, Mas, N'Doye, Kucka, Okay Yokuşlu, Bongonda ve Uğur Demirok dan geldi.

2 Ağustos'da Deportivo Alaves ile karşılaşacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig öncesi İspanya Birinci Ligi La Liga’nın güçlü ekiplerinden Deportivo Alaves ile dostluk maçı oynayacak. 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak olan müsabakanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacak olan bordo-mavililer maçın arından izin yapacak.  

Gökmen Şahin


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