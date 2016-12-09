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Trabzonspor 3 Adanaspor 1

Trabzonspor ile Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaşıyor.

Trabzonspor 3 Adanaspor 1

09 Aralık 2016 20:04

Trabzonspor ile Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaşıyor.

CANLI ANLATIM

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70'GOL! Yusuf

55'GOL! Mehmet

46'Trabzonspor'da Aytaç çıktı. Castillo oyuna dahil oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Yusuf sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içindeki Mehmet Ekici’ye kazandırdı. Mehmet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’de kaldı.

21. dakikada Onanzi’nin pasında ceza sahası içine giren Yusuf Erdoğan, sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

35. dakikada Renan Foguinho'nun pas hatasında topu alan Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Mert’in sağından gönderdiği meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

40. dakikada Adanaspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Gueye’nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa iyi yükselen Renan Foguinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1

Etiketler: adanaspor, Trabzonspor


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