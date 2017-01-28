Diğer
Kategoriler

Trabzonspor 3'te 3'ün peşinde

Süper Lig'in ikinci yarısında yaptığı transferlerle hareketlenen Trabzonspor, yeni stadyumda oynayacağı Gaziantepspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Trabzonspor 3te 3ün peşinde

28 Ocak 2017 12:45

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor, 29 Ocak Pazara günü saat 16.00'da Şenol Güneş Kopmleksi'nde bulunan yeni stadyumunda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son iki maçta Bursaspor'u 2-1 ve Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililer yakaladığı çıkışı Gaziantepspor karşısında da sürdürerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Trabzonspor ile Gaziantepspor 62 randevuda
Trabzonspor ile Gaziantepspor, yarın Şenol Güneş Kompleksi'ne yapacakları maçla ligde 62. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar yapılan 61 maçta bordo-mavili ekibin galibiyetlerde 31-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde 62 gol gördü.

Trabzon sahasında 17 sezondur yenilmiyor
Trabzonspor, Trabzon'da oynadığı 30 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 kez de berabere kaldı. Sahasındaki tek yenilgiyi 1998-1999 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 17 sezondur rakibine kendi evinde yenilmiyor.
Bu sezonun ilk yarısında Gaziantep'de oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Gaziantepspor'u 1981-1982 ve 1996-1997 sezonlarında 5-0, 1992-1993 sezonunda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetlere imza atan taraf oldu.

Gaziantepspor'da tanıdık isimler
Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak olan karşılaşmada ise tanıdık isimler rakip olacak. Ligin ilk yarısında bordo-mavili formayı giyen Muhammet Demir, kiralık oynadığı Gaziantepspor formasıyla bordo-mavili takıma rakip olacak. Yine Trabzonspor'un oyuncusu olan ve kiralık olarak Gaziantepspor'da bulunan Musa Nizam ve Sefa Yılmaz'da forma giymeleri halinde Trabzonspor'un rakibi olacaklar.

Yanal kazanan kadroyu koruyacak
Trabzonspor, yarın konuk edeceği Gaziantepspor karşısına kazanan kadrosuyla çıkmayı planlıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, son iki haftada 6 puan kazanan ve oldukça moralli olan kadroda değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Takımın yeni transferi Hugo Rodallega ilk on birde başlatıp, başlatmama konusunda kararsız kalan Yanal, bu konudaki kararını ise maç günü vermeyi planlıyor.
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Onanzi, Okay, Yusuf Yazacı, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye (Rodallega) şeklinde çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin 

 

Etiketler: Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!