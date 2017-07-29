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Trabzonspor 50. yıl kutlamalarında sürprize hazırlanıyor

Trabzonspor Kulübü, 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinliklere hazırlanırken, transfer sürprizleriyle de kutlamaları taçlandırmayı planlıyor.

Trabzonspor 50. yıl kutlamalarında sürprize hazırlanıyor

29 Temmuz 2017 11:56

Trabzonspor’un 50. yıl kutlamaları 2 Ağustos’ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Kutlamalar öncesinde ise Başkan Muharrem Usta, İstanbul'da 30 Temmuz'da organize edilecek kutlamalara katılacak. Etkinlikler nedeniyle çeşitli sürprizler yapmaya hazırlanan bordo-mavili kulüp 50. yıl coşkusunu transferlerle taçlandırmak istiyor. Transfer sürprizinin başında ise Burak Yılmaz ve Serdar Taşcı geliyor.

Taraftarlar sabırsızlıkla bekliyor

Trabzonspor'da taraftarların ve teknik direktör Ersun Yanal'ın transferini sabırsızlıkla beklediği Burak Yılmaz, kulübüyle ekonomik sorunlarını çözmek üzere. Bordo-mavili ekibin hem kiralama, hem de bonservis bedeliyle transfer etme noktasında yaptığı teklifi değerlendiren Çin kulübü, forvet oyuncusunun geçmişe yönelik alacaklarından vazgeçmesi üzerine önemli mesafe aldı. Golcü oyuncuyu Trabzon'da 2 Ağustos'ta yapılacak olan etkinliklere getirmeye hazırlanan Karadeniz ekibi, her hangi bir aksilik yaşanmaması durumunda taraftarlarına 50. yıl kutlamalarında sürpriz yapmak istiyor. 

Gökmen Şahin


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