Trabzonspor 50. yılda geçtiğimiz sezona 1 puan fark atabildi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puanla tanışan Trabzonspor, zirve ile arasındaki puan farkını kapatarak üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor. 'Şampiyonluk' sözlerinin konuşulmadığı camiada Avrupa kupalarına katılmak en önemli hedef olarak görülüyor.

Yeni hedef Avrupa

Trabzonspor'da 6 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta döneminde bordo-mavililer hedeflediği zirvenin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer Usta'nın başkanlığında, 2015-16 sezonunu 40 puanla 12. sırada tamamladı. 50. yılda şampiyonluk hedefi koyan Usta ve yönetimi, 2016-17 sezonunda da zirvenin uzağında kalırken, söz konusu sezonu topladığı 51 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılacak sıralamayı elde edemedi. Son iki sezondur, Ziraat Türkiye Kupası'nda da etkili olamayan bordo-mavililer Avrupa kupalarına katılabilmek için Spor Toto Süper Lig'de kalan haftalarda iyi bir sıralamada sezonu tamamlamayı planlıyor.

50. yılda 1 puanlık fark

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 35 puan topladı. Söz konusu dönemde dönemin lideri Beşiktaş ile arasında 18 puanlık fark bulunuyordu. Bordo-mavililer bu sezon ise geçtiğimiz sezondan farklı bir görüntü sergileyemedi. Yapılan transferlere ve planlamalara rağmen bordo-mavililer adeta yerinde saymış oldu. Bu sezon ise Karadeniz ekibi oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavili takım bu sonuçlarla geçtiğimiz sezona sadece 1 puanlık fark atabildi.

Gökmen Şahin

